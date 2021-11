Maricá Sub-17 empata com Bonsucesso - Divulgação

Publicado 29/11/2021 10:29 | Atualizado 29/11/2021 10:29

Maricá - O Maricá Sub-17 empatou com o Bonsucesso por 0 a 0, a partida aconteceu ontem (domingo 28/11) no Estádio Leônidas da Silva no bairro de Bonsucesso no Rio da Janeiro, e foi pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca A2.

Mesmo fora de casa e jogando partidas com pouco intervalo de tempo, a equipe apresentou um excelente desempenho e decidirá o título em casa.



O jogo de volta vai ser na próxima quinta-feira (02/12), no Esporte Clube Maricá