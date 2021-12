1ª entrega de certificados de qualificação da Escola de Startups de Maricá acontecerá no Banco Mumbuca do centro - Foto: Elsson Campos

Publicado 01/12/2021 12:24 | Atualizado 01/12/2021 12:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove às 18h desta quarta-feira (01/12), na sede do Banco Mumbuca (Centro), a 1ª entrega de certificados de qualificação da Escola de Startups de Maricá (ESM), premiando os sete melhores projetos de negócio desenvolvidos. No total, 34 pessoas concluíram o curso de capacitação, entre alunos do Passaporte Universitário e empreendedoras do grupo Colmeia (que inclui apenas mulheres com mais de 45 anos).

A iniciativa é uma parceria da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e da Universidade Federal Fluminense, com o intuito de capacitar os empreendedores da cidade e impulsionar ideias inovadoras. No projeto, são desenvolvidos negócios que agregam valor à realidade local e geram mais empregos, tornando a economia do município mais dinâmica.

Atualmente, estão sendo estudadas formas de apoio ao desenvolvimento dos melhores projetos, até a criação das startups. São considerados estratégicos aqueles que tratam de reciclagem e resíduos sólidos, temas de relevância para o contexto maricaense.

ESM busca tornar Maricá referência em inovação tecnológica

A Escola de Startups de Maricá (ESM) busca empreender e trazer desenvolvimento contínuo à cidade de Maricá. A escola integra o Parque Tecnológico Municipal, projeto que pretende tornar Maricá um Hub de Inovação de referência na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A ESM foca em pequenos empreendedores, orientando ações, oferecendo suporte para os primeiros passos de funcionamento, ampliando a visão de negócio e preparando também para as adversidades até a implantação efetiva. A escola capacita as turmas de maneira dinâmica e personalizada, analisando os perfis dos alunos para estabelecer metodologias de ensino otimizadas.

As pesquisas, diagnósticos e estudos do projeto possibilitaram a capacitação e formação das primeiras turmas de empreendedores. O objetivo é estabelecer esses empreendedores na cidade, criando oportunidades de negócios sustentáveis a longo prazo.

No momento, a maior parte das capacitações da ESM são oferecidas de forma remota, com a inauguração de uma sede física da Escola de Startups, ainda sem data definida.