"Ao lado do ídolo" reuniu o atleta Giovane Gávio com alunos da rede municipal de Maricá - Foto: Elsson Campos

"Ao lado do ídolo" reuniu o atleta Giovane Gávio com alunos da rede municipal de MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 01/12/2021 09:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou, nesta terça-feira (30/11), mais uma edição do projeto ‘Ao Lado do Ídolo’, desta vez com o atleta Giovane Gávio. O bicampeão olímpico de vôlei participou da iniciativa com cerca de 60 alunos do projeto Esporte Presente, na Arena Flamengo, no Flamengo.

Ao lado do Ídolo:

A atividade tem como objetivo integrar alunos das modalidades esportivas oferecidas pelo Esporte Presente a atletas com trajetórias de sucesso. Nesses encontros são compartilhadas experiências profissionais e valores essenciais aos esportistas, servindo de referência aos praticantes de Maricá.

O secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt, mencionou a importância dos atletas na vida e na prática esportiva dos alunos. "É um grande aprendizado sempre que trazemos esses atletas para incentivar os jovens a praticar esportes", comentou.

O atleta Giovane Gávio destacou que considera fundamental o incentivo da prática esportiva. “É sempre uma alegria compartilhar minhas histórias e vivências, tanto solo quanto em equipe. Aqui, não temos só futuros atletas, nós temos cidadãos mais felizes e que gostam de praticar atividades físicas”, disse Giovane.

Alunos apoiam o projeto:

Manoella Leonardo, de 11 anos, aluna do projeto, comentou sobre a importância de fazer esportes e poder ter contato com esses atletas. “Receber esses atletas aqui é muito bom, gratificante e inspirador para nós que treinamos desde cedo”, comentou a aluna.

Para Marcela Casimiro, 17 anos, o esporte pode salvar vidas. “O esporte salvou minha vida quando estava com ansiedade e poder receber esse atleta aqui é muito importante para o incentivo dos alunos”, comentou.