Vacinação itinerante aconteceu no no Barroco Foto: Evelen Gouvea

Publicado 30/11/2021 12:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (29/11) a vacinação itinerante contra a Covid-19, no Barroco, em Itaipuaçu, que acontece das 9h às 16h, até a próxima sexta-feira (03/12).

A equipe da Saúde aplica na população os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca. Também estão disponíveis aplicações da 1ª e 2ª doses, ambas a partir dos 12 anos, e também da dose de reforço a partir dos 18 anos.



Em Itaipuaçu, o imunizante CoronaVac está disponível somente no posto da Rua 53, no Jardim Atlântico. A estratégia itinerante já passou pelo Centro e Ponta Negra, imunizando mais de duas mil pessoas. Até a última sexta-feira (26), mais de 115 mil pessoas acima de 12 anos (81,2% da população) tinham recebido as duas doses ou a dose única. Com a primeira dose eram 126,7 mil, ou seja, 89,2% até então.



População aprova a ação:



Um dos primeiros a buscar imunização na tenda montada no local foi o pedreiro Paulo Sérgio Dornelas, de 48 anos, que tomou a segunda dose da AstraZeneca. “Estava indo me vacinar no posto da Rua 53, quando fiquei sabendo que tinha vacinação aqui. Gostei dessa ação porque me poupou tempo”, avaliou o morador do Recanto.



A mesma vantagem foi observada pela aposentada Marluce de Lima Coutinho, que mora no Jardim Atlântico Central e buscou a dose de reforço. “Foi bom porque não precisei me deslocar muito”, afirmou a aposentada de 67 anos.



A também aposentada Rosane Corrêa, de 66 anos, passava pelo local e aproveitou para se vacinar. “Parei para perguntar e, quando confirmei, fui logo para a fila. Achei muito bom ter aqui tão perto”, disse a moradora do loteamento Bosque dos Flamboyants.



Maricá disponibiliza a segunda dose, dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tenham completado o ciclo vacinal há cinco meses, além da repescagem com a primeira dose para todos acima de 12 anos. A Prefeitura abriu mais um polo fixo de vacinação na USF Ponta Negra, além da ação itinerante e dos polos de vacinação que funcionam na Unidade de Saúde da Família (USF) Central; USF Jardim Atlântico; USF Chácaras de Inoã; USF Marinelândia; USF Barroco e USF Mumbuca, que seguem funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.