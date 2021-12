semana direitos humanos de 06 a 11 de dezembro - Divulgação

semana direitos humanos de 06 a 11 de dezembroDivulgação

Publicado 02/12/2021 09:13

Maricá - Com o slogan “A solução está em nossas mãos”, a Prefeitura de Maricá realiza, entre os dias 6 e 11 de dezembro, a 3ª Semana dos Direitos Humanos, promovendo diversas atividades que serão realizadas em diferentes pontos da cidade. O evento busca conscientizar os moradores sobre os próprios direitos, despertando a sensibilidade de cada um, para um olhar mais humanizado sobre muitas questões que, atualmente, são vistas com indiferença ou pré-conceitos.

Entre as atividades, estão previstas campanhas de doação de sangue e pelo fim da violência contra as mulheres; apresentações de teatro e dança; exibição de filme sobre a democracia; oficinas e debates; rodas de capoeira; ato ecumênico; ações sociais; visita guiada à aldeia indígena e shows.

É importante lembrar que todos os protocolos de segurança precisam ser respeitados, como uso de máscara de proteção e álcool em gel, além do distanciamento social. A programação completa, que inclui a campanha Laço Branco, pode ser acessada no documento em anexo.

Campanha do Laço Branco:

A Campanha surgiu depois que Marc Lepine (25 anos) invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica em Monteral (Canadá) e ordenou que os homens saíssem. Enquanto gritava para as mulheres, que eram feministas, ele as matou. Ao todo, 14 mulheres foram assassinadas à queima roupa no dia 06/12/1989. Após o crime, Marc se suicidou, mas deixou uma carta revelando a motivação, por não suportar a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente dirigido ao público masculino. O crime mobilizou um grupo de homens do Canadá que definiu o laço branco como símbolo da campanha pelo fim da violência contra a mulher, que nas duas últimas décadas foi implementada em diferentes países, chegando ao Brasil em 2001.