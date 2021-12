Lei de autoria da Vereadora Andrea Cunha, agora estabelecimentos de saúde terão de notificar casos de violência contra mulher, crianças, adolescentes e idosos na cidade. - Foto: Valéria Vianna

Maricá - Projeto de Lei da vereadora Andréa Cunha, que estabelece notificação compulsória para casos de violência contra mulheres, crianças, idosos e adolescentes atendidos em estabelecimentos públicos ou privados de saúde de Maricá, foi sancionado pelo prefeito Fabiano Horta e agora é a Lei nº 3.078/21.

Mais um ato em que o Legislativo segue em sintonia com o Executivo municipal a favor da população e na busca de uma sociedade em que o cuidado com os mais vulneráveis também é prioritário.



Para a vereadora, trata-se de uma lei de extrema importância, uma vez que vai ajudar a reduzir os índices de subnotificação de casos: “com a notificação compulsória a partir dos estabelecimentos de saúde do município, teremos uma maior vigilância e, consequentemente, maior conhecimento da realidade, podendo, assim, intervir com ações preventivas”, argumenta. “Violência é um problema social que afeta à saúde pública e não podemos ficar indiferentes a isso”, acrescenta Andréa.