A PM já busca o meliante que assaltou as mulheresFoto: Arquivo MAIS

Publicado 02/12/2021 14:28

Maricá - Um bandido armado com uma pistola assaltou duas mulheres em Itaipuaçu na manhã de hoje, quinta-feira (02/12).

O crime aconteceu no Jardim Atlântico entre a 49 com a Rua 33.

Segundo levantamento as mulheres estavam andando pela rua rua quando foram surpreendidas pelo assaltante que estava de moto.



Objetos pessoais como celulares e carteiras das vítimas foram roubados e o criminosos fugiu em seguida.



A Polícia Militar foi chamada e já está com as características físicas e busca pelo meliante.