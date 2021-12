O jovem foi resgatado por guarda vidas - Foto: Carlos Alberto

Publicado 03/12/2021 17:54

Maricá - Um jovem adolescente de apenas 12 anos quase morreu afogado na tarde desta sexta-feira (03/12) no mar da praia da Barra em Maricá.

Se não fosse os Guarda-vidas da Defesa Civil que foram chamados e entraram no mar para resgatá-lo, certamente o desfecho seria trágico.

Populares informaram que o jovem rapaz estava nadando nadando no mar quando foi arrastado por uma correnteza e não conseguiu voltar, foi quando os Guarda-vidas foram chamados e entraram no mar para retirar o rapaz.



É importante reforçar que não se deve entrar no mar quando a bandeira estiver vermelha, mesmo aparentemente o mar estando calmo se a bandeira for vermelha o mar está com forte correnteza.