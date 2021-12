Cerca de 40 expositores com produtos caseiros, veganos, hortifrutis, massas, bebidas e artesanatos participam da Feira - Foto; Elsson Campos

Publicado 03/12/2021 11:32 | Atualizado 03/12/2021 11:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza a última edição do ano do Sábado Agroecológico, neste sábado, dia 04/12, na Praça Emilton Santos, em Araçatiba. Cerca de 40 expositores com produtos caseiros, veganos, hortifrutis, massas, bebidas e artesanatos participam da Feira de Agricultura Familiar, das 8h às 12h.

A programação contará com apresentação ao vivo de músicos locais e sorteios de cestas com produtos dos expositores presentes.



No local haverá uma oficina de reciclagem de material orgânico e apresentação do projeto “Baldinho do Bem”, com a distribuição de baldes para que os moradores guardem as sobras de matéria orgânica (cascas e partes de frutas, legumes e verduras) que serão trocados por produtos das praças agroecológicas ou da Fazenda Pública Joaquín Piñero.



“No retorno do evento, em fevereiro de 2022, estaremos lançando esse projeto cujo objetivo é justamente a compostagem, com os resíduos orgânicos que a população vai nos trazer”, afirma o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Julio Carolino. “Temos gente para expor e um público cativo para comprar e ambs crescendo. Isso torna a feira um grande sucesso”, completou.