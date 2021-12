Maricá Sub-17 empata com América no jogo de ida da final do Carioca A2 - Foto; Divulgação

Publicado 07/12/2021 14:09

Maricá - O Maricá Fc Sub-17 empatou contra o América no último domingo (05/12), no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita e foi pela partida de ida a Final do Campeonato Carioca A2.



O jogo foi disputado de igual para igual e o Maricá teve um gol que foi anulado, o que seria uma vantagem para o jogo de volta que acontecerá no próximo domingo (12/12), no Esporte Clube em Maricá.

O jogo será as 13 horas.