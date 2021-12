A jornalista e escritora maricaense Roberta de Souza lançará seu 5º livro na XX Bienal Internacional do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A jornalista e escritora maricaense Roberta de Souza lançará seu 5º livro na XX Bienal Internacional do Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Publicado 07/12/2021 15:35

Maricá - A versão do romance ELLA em ebook ficou entre os mais vendidos durante o 1º mês de lançamento

Vivendo os sabores e dissabores da literatura nacional, tanto como profissional do livro quanto como escritora, desde o início dos anos 2000, a jornalista Roberta de Souza lança a versão física de seu 5º livro, o romance/drama ELLA na Bienal do Rio 2021 no dia 12 de dezembro (domingo), às 13h, no estande da Editora Proverbo.

O ebook, lançado no dia 26 de julho, ficou, desde o seu lançamento, entre os 10 mais vendidos em sua categoria na biblioteca Kindle, da Amazon. O romance, que tem como plano de fundo Niterói, cidade natal da autora, apresenta questionamentos importantes sobre preconceito, hipocrisia, misoginia, uso de drogas, e o peso do sucesso onde a mesma massa que exalta, pode destruir reputações e vidas. O livro, que vem recebendo dezenas de avaliações positivas, chegou para apaixonar, prender e levar seus leitores a enormes ressacas literárias.

Na ocasião, a escritora também lançará oficialmente seus outros títulos publicados em 2020 pela Proverbo: os 2 volumes da Coleção Meninas de 30, e o livro de poemas “Cavador do Infinito”.

“Minha caminhada literária é abençoada. Terei a honra de lançar mais um livro na Bienal, será o 3º momento de lançamento. O primeiro aconteceu em 2013, com o volume 1 da Coleção ‘Meninas de 30’ e o segundo, em 2015, com a biografia espiritualista ‘Morgana da Figueira’, ambas sob o selo da Editora Muiraquitã. Hoje, publico meus livros pela Editora Proverbo (de Maricá) e pela Editora Serpentine, que assina a produção do ‘Ella’. Serei eternamente grata ao Vilson Ferreira, editor da Proverbo, por essa oportunidade.”

A Editora Proverbo está na Rua F, Pavilhão Azul. A XX Bienal do Rio de Janeiro vai de 03 a 12 de dezembro de 2021. O Rio Centro fica na Avenida Salvador Allende, 6.555 Barra da Tijuca.



Um pouco mais sobre a autora:

Moradora de Maricá, há 10 anos, Roberta de Souza é jornalista responsável pela Gaia Assessoria de Comunicação. Trabalha no mercado editorial há quase 20 anos como Ghost Writer, Copy e preparadora de originais.

Tem em seu currículo literário participação e coautoria em 10 Antologias e 3 Coletâneas. Publicou 4 livros solos e 1 biografia.

Participou da idealização e da organização final do livro “Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição – 350 Anos”.

Foi convidada para abrir o livro “Niterói em Fatos e Fotos” com um poema especial sobre sua cidade natal. Foi homenageada com a Medalha comemorativa dos 200 anos da Câmara Municipal de Niterói. É idealizadora do site Balzaqueando. É membro número 002 da AILB (Academia Internacional de Literatura Brasileira) e membro do coletivo O Povo do Livro – Escritores de Maricá.