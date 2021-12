3ª edição do Movimente-se + Maricá acontece hoje - Divulgação

Publicado 09/12/2021 12:16 | Atualizado 09/12/2021 12:17

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realiza a 3ª edição do “Movimente-se + Maricá” a partir das 18h desta quinta-feira, 09/12, na Praça Conselheiro Macedo Soares, no Centro.

Com a iniciativa, que busca incentivar os moradores da cidade a praticarem algum tipo de esporte, as atividades físicas que só aconteciam nos núcleos e arenas da cidade são realizadas também em espaços públicos. Desta vez, os moradores poderão participar do aulão de zumba.

É importante destacar que, em caso de chuva, o evento será transferido para a Arena Flamengo, com quadra coberta.