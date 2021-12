Emboço social chega a Maricá e é Iniciativa da empresa de argamassa Riomix, em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste) - Foto: Divulgação

Publicado 08/12/2021 21:54 | Atualizado 08/12/2021 21:54

Maricá - O programa Emboço Social chegou em Maricá e, ao todo, 20 famílias da cidade terão as casas contempladas com acabamento externo. Iniciativa da empresa de argamassa Riomix, em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), o projeto já incluiu 185 moradores em situação de vulnerabilidade social de toda a região.



O objetivo do programa é incentivar o reaproveitamento de resíduos e beneficiar famílias do estado do Rio a terem suas casas protegidas, promovendo uma moradia digna e acolhedora. Para serem contempladas pelo projeto, as famílias precisam atender a uma série de requisitos, entre um dos principais, é serem atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), órgão vinculado às prefeituras.



"Que alegria poder colaborar, através do Conleste, para o bem-estar de famílias de Maricá. O Emboço Social já é uma realidade em outras cidades da nossa região, como Itaboraí, Magé e Guapimirim. Mais de 120 casas já foram emboçadas, dando dignidade para essas famílias. Queria agradecer a Riomix, na pessoa do diretor Rafael Vieira, pelo compromisso com a nossa região", destacou o presidente do Conleste, Marcelo Delaroli.



Em Itaboraí, 44 casas já foram emboçadas. Em Magé, 30 moradias estão sendo concluídas e em Rio Bonito, 20 casas estão em processo de acabamento. Em Cachoeiras de Macacu, 10 residências estão sendo finalizadas e a previsão é de emboçar mais 10 casas no município. Já em Guapimirim, 25 moradias já foram entregues e sete casas estão em fase final. A massa utilizada no emboço é produzida a partir de sacos recolhidos do próprio material nas obras.

Casas bonitas, ruas mais bonitas, bairros mais bonitos, cidade mais bonita e agradável de se viver.