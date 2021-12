Inauguração da árvore de Araçatiba será nesta segunda-feira (13/12) - Foto; Anselmo Mourão

Inauguração da árvore de Araçatiba será nesta segunda-feira (13/12)

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza, a partir desta segunda-feira (13/12), mais um Natal Iluminado promovendo um clima especial com decoração natalina, iluminação e diversas atrações para crianças e adultos em diferentes pontos da cidade. A inauguração da tradicional árvore da lagoa de Araçatiba será a partir das 21h com show da cantora Marianna Cunha.

Instalada em uma plataforma de 284 metros quadrados, a árvore tem 37 metros de altura e é considerada a maior flutuante este ano no Estado do Rio de Janeiro.



A orla contará ainda com espaço de alimentação com cerca de 40 metros quadrados montado na faixa de areia, bem próximo à árvore de Natal, cuja base terá uma rampa de acesso para cadeirantes se aproximarem. O bairro terá ainda um túnel de luzes, que fez sucesso entre os visitantes em outras edições. A Praça Agroecológica, no mesmo bairro, também vai ganhar vários enfeites natalinos.



No Centro, a recém-revitalizada Praça Orlando de Barros Pimentel receberá a bênção do padre às 18h. O local vai abrigar outro túnel de luzes e palco onde será exibido diariamente, a partir das 19h, o espetáculo teatral “O Acender das Luzes”. A atração de destaque será a Fantástica Casa do Papai Noel, um espaço com oito ambientes, sala do trono e fábrica de brinquedos. As crianças que visitarem a casa vão ganhar uma fotografia inteiramente grátis. No acesso à casa haverá fiscalização sanitária com medição de temperatura e exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19, além do uso da máscara de proteção.



Uma árvore com 14,5 metros de altura também será montada com caixas de presentes luminosas, pirâmide formada por bolas de Natal e um letreiro com a hashtag #NatalIluminadoMaricá, entre outros itens. Além disso, a Casa de Cultura terá iluminação especial e projeções em suas laterais. A Praça Conselheiro Macedo Soares, onde abriga a Secretaria de Turismo, também ganhará decoração natalina.



“Estamos retomando aos poucos à normalidade e o Natal tem esse simbolismo de nascimento, de vida nova. A festa natalina deste ano traz esse sentimento de magia, encantamento, esperança e renascimento. Estamos avançando com a vacinação em nossa cidade e temos hoje mais de 120 mil pessoas vacinadas, mas é importante todos manterem os cuidados necessários, como a higiene e o uso de máscara de proteção”, afirmou o prefeito Fabiano Horta.



Com 82% da população acima de 12 anos vacinada contra a Covid-19, a prefeitura mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos e fechados na cidade e orienta à população a continuar com medidas preventivas, como a higienização das mãos.



Itaipuaçu terá árvore radical com parede de escalada:



A Praça do Ferreirinha, em Itaipuaçu, vai ganhar uma árvore de Natal radical com oito metros de altura e paredes com cordas, pneus e peças para escalada. O bairro também terá árvores luminosas com 14,5 metros montadas na Praça da Gaviões e no Centro Administrativo da prefeitura. Outras peças e enfeites semelhantes farão parte da decoração de Ponta Negra, Barra de Maricá (Avenida João Saldanha); na orla de Guaratiba e na rodovia RJ-106; e nos hospitais municipais Conde Modesto Leal (Centro) e Dr. Ernesto Che Guevara (São José do Imbassaí).