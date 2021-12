Prefeitura recebe validadores da Riocard Mais e inicia instalação nas vans municipais - Foto: Divulgação

Prefeitura recebe validadores da Riocard Mais e inicia instalação nas vans municipais

Publicado 14/12/2021 09:39 | Atualizado 14/12/2021 09:40

Maricá - A Prefeitura de Maricá recebeu nesta segunda-feira (13/12) os validadores eletrônicos da Riocard Mais, que serão instalados em 74 vans municipais do Mumbuca Transportes. Esse é o primeiro passo do programa da prefeitura, que irá garantir passagens gratuitas pelo transportes de vans no município. Maricá já oferece aos cidadãos o transporte gratuito por toda a cidade em ônibus (os vermelhinhos) e nas bicicletas compartilhadas (as vermelhinhas).

Durante a solenidade na sede da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o prefeito Fabiano Horta destacou que muito em breve o Mumbuca Transporte será utilizado pela população. “Hoje, vamos instalar os validadores que darão para o cidadão de Maricá a perspectiva imediata do aceite do Riocard - Bilhete Único. Estamos finalizando o processo do Mumbuca Transporte para que todos os nossos beneficiários do Mumbuca possam ter acesso a esse cartão e utilizá-lo nas vans municipais até o início de 2022”, anunciou o prefeito.

E como a população vai pegar vans de graça?

O secretário de Transportes, Douglas Carvalho, explicou como vai funcionar a gratuidade nas vans. “Todo cidadão de Maricá poderá tirar o seu cartão social com 60 créditos mensais para utilizar no transporte complementar. Já quem faz parte do grupo essencial, como estudantes da rede pública, idosos, pessoas com deficiência e doenças crônicas de natureza física ou mental que exijam tratamento continuado, vai receber em dobro –120 créditos mensais no cartão”, disse.

Para Alex Vasconcelos, presidente da Cooperativa das Vans de Maricá, o sentimento é de alegria e comemoração.

“Achamos o projeto dos Vermelhinhos maravilhoso, e o que queremos é atuar nas vans como um transporte complementar de qualidade, colaborando e alimentando as linhas”, afirmou Alex.

Riocard Mais implantará sistema de bilhetagem nas vans

A Riocard Mais vai ser a responsável pela montagem do sistema de bilhetagem nas vans municipais de Maricá, incluindo a instalação dos validadores nos veículos, a tecnologia de processamento de dados e a criação do Cartão Mumbuca Transporte.

Melissa Sartori, gerente de marketing da Riocard Mais, também reforçou o espírito de parceria. “Todo projeto que estiver relacionado à melhoria da mobilidade urbana da população nós fazemos questão de participar e o Mumbuca Transporte representa isso”, afirmou Melissa.

Estiveram presentes na cerimônia o vice-prefeito, Diego Zeidan; o vereador e presidente da Câmara Municipal, Aldair de Linda; e os vereadores Danilo dos Santos, André Casquinha, Andrea Cunha e Felipe Auni.