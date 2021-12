A vítima após o assalto foi levada a 82ª DP para registar a ocorrência - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 15/12/2021 10:31

Maricá - Criminosos renderam e assaltaram uma mulher logo após ela ter saído de uma agência bancária, no centro da cidade na tarde de ontem (terça-feira 14/12).

O assalto aconteceu na Avenida Francisco Sabino da Costa.

A mulher havia realizado serviços bancários na agência que tem conta bancária, e sacou uma quantidade de dinheiro, após isso saiu da agência quando foi surpreendida e rendida por dois criminosos que chegaram rapidamente em uma moto.



Dinheiro e objetos pessoais foram roubados pelos criminosos que fugiram após o crime.



Policiais Militares do PATAMO( Patrulhamento Tático Móvel) foram chamados por populares e chegaram rapidamente no local do crime.



Os assaltantes estão sendo procurados pelos policiais do Moto Patrulha da 6ª Companhia de Maricá.



A vítima foi conduzida a Delegacia 82ª DP (Centro de Maricá) para registrar o caso.