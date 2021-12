A sensacional casa do Papai Noel no Natal iluminado em Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2021 19:50

Maricá - Entre as inúmeras atrações do Natal Iluminado de Maricá, a Casa Mágica do Noel já está aberta e promete experiências sensoriais inesquecíveis, com estímulos que despertam todos os sentidos em crianças e adultos que forem visitar o “bom velhinho” em sua fábrica de brinquedos.

Construída na Praça Orlando de Barros Pimentel, a Casa Mágica do Noel tem sete ambientes climatizados, com decoração que destaca o vermelho e o verde, além de aromas próprios. Em cada um deles, é contada uma história de Natal com áudio e animação numa tela de TV, além da participação de sete atores representando personagens, como duendes e a Mamãe Noel.

Os cômodos têm tudo que uma casa costuma ter: sala, quarto, cozinha, banheiro, além da recepção e da fábrica. O último ambiente é a sala do trono, onde o visitante recebe de brinde uma foto instantânea ao lado do Papai Noel.

Mágica fez a Casa de Noel chegar a Maricá

De acordo com o secretário de Turismo, Robson Dutra, a atração foi desenvolvida em parceria com a empresa Efeittos, especializada em ornamentações e iluminações temáticas. A ideia é proporcionar uma experiência, além da visual ao entrar na casa, que foi inspirada na Casa do Mickey Mouse, que funciona na EuroDisney.

“Fizemos de tudo para encantar as crianças e os moradores de Maricá. Adaptamos do Mickey para o Papai Noel e esse ano será a primeira vez que vamos oferecer uma foto gratuita aos nossos visitantes”, explicou Robson.



Com média de oito minutos de duração, a visitação começa às 18h30 diariamente e apenas cinco pessoas, por vez, poderão conhecer todo o espaço. No acesso, há fiscalização sanitária com medição de temperatura e exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19.

A parte artística da Casa Mágica do Noel ficou a cargo da diretora de produção Suzana David, da Effeitos. “Oferecemos estímulos de todo tipo. Há a imagem, o cheiro, a audição, o toque nos objetos e até o paladar é despertado em quem passa pela cozinha. A pessoa já entra sabendo que a casa do Papai Noel é em Maricá, que ele veio magicamente direto do Polo Norte para a cidade, trazendo até a fábrica”, afirmou Suzana.