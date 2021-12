A vítima registrou o crime na 82ª DP no Centro de Maricá - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 17/12/2021 19:31

Maricá - Uma mulher foi vítima de golpe e acabou tendo R$ 3 mil reais roubados, aconteceu na última quarta-feira (15/12) no Barroco em Itaipuaçu.

O fato: uma senhora próximo a praça do Barroco, de mais ou menos 70 anos fingia estar com mal estar e pediu ajuda a vítima, que estava caminhando no local. Uma outra mulher apareceu (que era comparsa da golpista) e ofereceu ajuda, se oferecendo pra levar a senhora no Posto de Saúde da Rua 83.

Quando a vítima entrou no carro supostamente ajudando a senhora junto com a outra mulher, foi surpreendida pela motorista armada e levada a força para o centro da cidade para sacar dinheiro em banco.

As golpistas retiraram R$ 3 mil reais da conta da vítima, após isso, as golpistas fugiram.

A Polícia Militar foi chamada e já está a procura das criminosas.

O caso foi registrado na 82 DP.