Cães e gatos poderão ser castrados de forma gratuita em janeiro de 2022Foto: Arquivo Ciclo Vivo

Maricá - A Prefeitura de Maricá abre, a partir do dia 3 de janeiro, 120 vagas para inscrições no Programa Municipal de Controle Reprodutivo, da Coordenadoria Especial de Proteção Animal. As inscrições são destinadas a animais felinos machos e fêmeas (30 vagas) e a caninos machos e fêmeas (30 vagas).

Segundo informações da Coordenadoria, as inscrições serão realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 às 11h na sede da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, localizada na Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, número 100, Parque Eldorado.

As vagas ficarão disponíveis durante todo mês até que sejam esgotadas. Vale ressaltar que devido à procura por procedimentos em cadelas serem altas, as vagas geralmente são encerradas no primeiro dia.

Documentos necessários:

Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

Cópia do comprovante de residência;

Cópia da identidade e CPF;

Cópia de comprovante de rendimentos;

NIS (Número de Inscrição Social;

Cartão Mumbuca ou Bolsa-Família;

BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou outro comprovante de rendimento que comprove renda familiar de até 3 salários mínimos.

Cirurgias gratuitas

O projeto é destinado principalmente às pessoas que não têm condições de pagar as cirurgias de ovariosalpingohisterectomia ou orquiectomia em uma clínica veterinária particular. Os interessados precisam ser maiores de 18 anos. Não serão realizadas cirurgias em cadelas no cio, prenhas ou em lactação. Também não serão realizadas cirurgias em animais braquicéfalicos (ex: boxer, shith-zu, pug, gato persa etc).

Os animais devem ter entre 5 meses e 6 anos de idade e de 3 a 20kg. Será realizada a cirurgia de castração de dois animais por cadastro de pessoa física (CPF) do tutor, exceto cadela, que é uma por CPF.