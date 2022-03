Debate sobre boas práticas em saúde mental será debatido amanhã (17) - Divulgação

Debate sobre boas práticas em saúde mental será debatido amanhã (17)Divulgação

Publicado 16/03/2022 12:07

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove debate sobre cuidados da saúde mental a partir das 14h desta quinta-feira (17/03), durante a 5ª edição do “Fórum Permanente de Atenção Psicossocial”, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Com transmissão online pela plataforma Zoom, o fórum é aberto ao público e pretende dar espaço aos usuários e discutir os cuidados e estratégias dos serviços com toda a rede municipal.



Com o tema “Experiências de cuidado em Maricá”, o encontro vai abordar questões como o cuidado além da medicação, que envolvem a assistência de pessoas em sofrimento psíquico. O bate-papo também pretende ser uma troca experiências entre usuários, familiares, profissionais e estudantes. Além disso, é um importante instrumento para capacitação dos profissionais de saúde.



“Vamos proporcionar o lugar de fala aos usuários para que eles mostrem um pouco das suas experiências de contato com os serviços de saúde. A partir daí, discutiremos um pouco da organização do cuidado em saúde mental”, disse o psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), Carlos Cesar.



Palestrantes convidados



Coordenador do Fórum de Prática de Gestão Autônoma de Medicação e professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense (UFF), Eduardo Caron fará palestra sobre gestão autônoma da medicação como estratégia para colocar o usuário no centro do cuidado e como parte ativa neste processo.



A psicóloga Cláudia Tallemberg, supervisora clínico-institucional da Rede de Atenção Psicossocial de Niterói e Juiz de Fora e professora do curso de psicologia da UNIFESO/Teresópolis, também será uma das palestrantes e falará sobre o cuidado em atenção psicossocial e as estratégias para o cuidado mais centrado na lógica intersetorial.



Dois usuários assistidos pela Rede de Atenção Psicossocial de Maricá vão participar diretamente da mesa de debates, contribuindo com suas vivências e experiências com o serviço na cidade.



Como participar



O debate terá transmissão em tempo real pelo link: https://bit.ly/forumsaudemental2022. Os usuários dos serviços de saúde mental também poderão acompanhar e participar por meio dos seus dispositivos de assistência, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).