Publicado 13/04/2022 18:35 | Atualizado 13/04/2022 18:37

Maricá - A Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), autorizada a prestar serviços públicos de esgotamento sanitário no município até 2028, vai passar a oferecer, a partir da próxima segunda-feira (18/04), manutenção e adequação de esgotamento sanitário para imóveis residenciais e comerciais.

Entre os serviços oferecidos pela empresa estão a limpeza do sistema de fossa, filtro e sumidouro. Para contratar, os proprietários dos imóveis devem, primeiramente, preencher um formulário online, disponível na página oficial da Sanemar https://sanemar-sa.com.br/formularios/esgotamento_sanitario/.

O solicitante só precisa ter em mãos CPF, endereço completo, telefone, e-mail e, número de matricula do IPTU correspondente ao imóvel onde o serviço será realizado. Após o envio da solicitação, uma equipe da Sanemar irá agendar uma visita técnica ao imóvel para devida avaliação da necessidade do cliente. De acordo com o perfil socioeconômico do proprietário do imóvel, os técnicos avaliarão a possível prestação gratuita do serviço solicitado.