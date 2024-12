Preso por estuprar e espancar a enteada de 13 anos várias vezes - Foto: Reprodução

Preso por estuprar e espancar a enteada de 13 anos várias vezesFoto: Reprodução

Publicado 05/12/2024 12:01 | Atualizado 05/12/2024 13:51

Maricá - Um homem de 50 anos foi preso nesta quarta-feira (04) por Policiais Civis da DPCA de Niterói (Delegacia da Criança e do Adolescente), ele foi acusado de estuprar sua própria enteada, uma adolescente de 13 anos.

O elemento estava foragido da justiça e se escondia no bairro de São José do Imbassaí, contra ele um mandado de prisão já em aberto por violência doméstica, já que ele também agredia com enforcamentos e tapas, expostos pelo Juizado da Violência Doméstica e outro por estupro pelo Juizado Especial da cidade de Maricá.

Ele foi preso e não ofereceu resistência, a vítima ainda contou aos agentes que ele a estuprava e a espancava quando sua mãe saia de casa.