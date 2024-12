Criminoso com mandado de prisão é preso pela polícia - Foto: Felipe Rojas

Criminoso com mandado de prisão é preso pela políciaFoto: Felipe Rojas

Publicado 05/12/2024 13:37 | Atualizado 05/12/2024 13:37

Maricá - Na manhã desta quinta-feira (05) uma viatura da Polícia Militar do CTRv - Posto de Patrulhamento da Serra do Mato Grosso prendeu um criminoso com mandado de prisão em aberto.

Segundo informações, os agentes avistaram um veículo com três homens que ao perceberem a presença da Polícia, aparentemente ficaram nervosos, então receberam ordem de parada.

O automóvel foi revistado, porém nada ilícito foi encontrado no carro. Então os Policiais fizeram uma breve consulta dos documentos dos três ocupantes e um deles, identificado como Leonardo Ferreira de Araújo havia um mandado de prisão em aberto pelo artigo 157, roubo de bem ou patrimônio mediante ameaça e violência.

O criminoso foi levado para a 82ª DP no Centro da cidade e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.