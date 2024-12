Dra Ingrid Bastos que será a Secretária de Política e Direito das Mulheres no novo Governo estará presente no evento - Foto: Divulgação

Dra Ingrid Bastos que será a Secretária de Política e Direito das Mulheres no novo Governo estará presente no eventoFoto: Divulgação

Publicado 06/12/2024 11:43

Maricá - Neste sábado (07) o municipio será palco de um evento especial: o "Cá Entre Nós", uma tarde dedicada ao empoderamento feminino, troca de experiências e diálogo sobre temas relevantes para a mulher contemporânea.Organizado por Patrícia Nunes, o encontro acontecerá em Inoã, das 13h50 às 17h, reunindo líderes, especialistas e participantes de diversas áreas em um ambiente acolhedor e inspirador.A abertura do evento ficará a cargo da Dra. Ingrid Bastos, futura secretária de Política e Direito das Mulheres de Maricá, que compartilhará sua visão sobre os desafios e avanços necessários para promover uma sociedade mais justa e igualitária. "Assumir a Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres é um desafio que exige enfrentar e superar barreiras culturais, políticas e sociais, com o objetivo de promover uma sociedade mais justa e igualitária. Estou plenamente comprometida em trabalhar com dedicação para combater a violência doméstica, fortalecer a saúde integral da mulher, ampliar a presença feminina em espaços de poder e empoderar as mulheres em todas as esferas, garantindo a efetivação de seus direitos fundamentais e a igualdade de gênero", destaca a Dra. Ingrid.A programação inclui uma série de palestras e discussões sobre a segurança e bem-estar da mulher. A inspetora da Polícia Civil e representante do NUAM falará sobre segurança e justiça para as mulheres, enquanto Ana Paula Garcia, nutricionista e especialista em saúde, abordará a importância do amor próprio e da alimentação saudável. A Dra. Priscilla Motta, advogada e escritora, também será uma das palestrantes, compartilhando sua perspectiva sobre os desafios e conquistas femininas em múltiplos papéis sociais.Carlos Minc, Deputado Estadual (PSB/RJ) e ecologista com mais de 250 leis aprovadas, também marcará presença por meio da assessora parlamentar Marisa Chaves. Minc, um defensor da justiça social e ambiental, acrescenta uma importante voz à discussão, refletindo sobre as interconexões entre a proteção ao meio ambiente e os direitos das mulheres.O evento contará ainda com dinâmicas interativas, sorteios de brindes e o painel "Entre Elas", mediado pela jornalista Angélica Cunha,momento de “troca de ideias”. Raíssa Amaral e Aparecida Barbosa, coordenadoras de doações do Instituto Segunda Chance, estarão à frente da distribuição dos brindes, garantindo que o evento seja marcado por gestos de carinho e reconhecimento.Mais do que uma tarde de palestras, o "Cá Entre Nós" busca inspirar mulheres a se unirem e se apoiarem mutuamente, formando uma rede de solidariedade e empoderamento. O evento também tem como objetivo arrecadar fundos para os projetos sociais do InstitutoSegunda Chance, que presta apoio essencial a mulheres, crianças e animais em situação de vulnerabilidade.A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo link do Sympla. Só participarão dos sorteios quem estiver devidamente inscrita no link abaixo: