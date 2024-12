Homem é preso após furtar uma roçadeira - Foto: Jornal O DIA

Homem é preso após furtar uma roçadeiraFoto: Jornal O DIA

Publicado 09/12/2024 12:37

Maricá - Um ladrão foi preso na manhã desta segunda-feira (09) pela Guarda Municipal.

O elemento estava tentando fugir com uma máquina roçadeira e com um portão que furtou no bairro da Mumbuca na região central da cidade.

Porém, agentes da Guarda Municipal capturaram o elemento que estava tentando fugir dentro de um ônibus vermelhinho.

Ele foi preso e levado para a 82ª DP no Centro da cidade e os itens roubados estão à disposição do proprietário.