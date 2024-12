Prefeito eleito de Maricá Quaquá e o Presidente da República Lula em encontro em Brasília - Foto: Divulgação

Publicado 06/12/2024 14:48

Maricá - O Deputado Federal e prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá, convidou o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para visitar a cidade em 2025 e conhecer detalhes dos projetos que visam transformá-la em um destino turístico internacional. O convite foi feito durante uma visita ao Palácio do Planalto, onde Quaquá e a futura primeira-dama, Gabriela Lopes Siqueira, se reuniram com o presidente.

Sorridente, Lula posou para fotos com Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT. “Eu disse a ele que essa foto vai para a capa do meu próximo livro, Diálogos com a Utopia”, revelou o deputado. Na obra, que será lançada em breve, Quaquá reflete sobre os rumos da política brasileira, criticando a cultura do denuncismo e o que considera uma priorização excessiva de pautas identitárias em detrimento da luta pela melhoria de salários e das condições de vida dos trabalhadores.

O encontro foi marcado por bom humor e descontração. Em tom de brincadeira, Lula comentou sobre o expressivo crescimento do orçamento de Maricá, impulsionado pelos royalties da exploração de petróleo. Este ano, a cidade deve arrecadar cerca de R$ 7 bilhões, dez vezes o orçamento que Quaquá teve em seu último ano como prefeito, em 2016. “Ele (Lula) me sacaneou. Disse que o Eduardo Paes (prefeito do Rio) tá levando o dinheiro todo porque Quaquá é rico e não traz projeto de Maricá pra ele liberar verba”, contou o prefeito eleito.

Mas o presidente não perde por esperar. Alguns dos projetos mais ambiciosos de Quaquá para o novo mandato dependem diretamente do governo federal. Entre eles, estão iniciativas que requerem autorização das Forças Armadas, como a instalação de uma base de lançamento de satélites nas Ilhas Maricá e a construção de uma fábrica de aviões da Desaer (Desenvolvimento Aeronáutico Ltda) na cidade.

Outro destaque do convite são os projetos arquitetônicos que Quaquá contratou do escritório de Oscar Niemeyer. Quando finalizadas, as obras tornarão Maricá a segunda cidade com mais projetos do renomado arquiteto, ultrapassando Niterói e ficando atrás apenas de Brasília. O prefeito eleito também deseja contar com Lula no lançamento da pedra fundamental do porto de Ponta Negra, um dos empreendimentos estratégicos para gerar empregos de qualidade e fortalecer a economia local.