Polícia Militar prende dois criminosos após alerta da CIOSP - Foto: Jornal O Dia

Polícia Militar prende dois criminosos após alerta da CIOSPFoto: Jornal O Dia

Publicado 09/12/2024 12:53 | Atualizado 09/12/2024 13:08

Maricá - Neste domingo (08) Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam dois criminosos no bairro de Itapeba.

Após um alerta enviado a PM pelo CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) de que um veículo suspeito e possivelmente clonado que circulava no bairro, a Polícia Militar abordou o veículo.

Dois elementos foram presos após a revista no interior do carro e com eles foi encontrado e apreendido:

02 Revólveres

04 Carregadores de pistola

30 Munições Cal. 9mm

02 Munições Cal. 45mm

01 Munição Cal. 40mm

09 Munições Cal.556 mm

10 Munições Cal 38

01 Carregador de Fuzil Cal.556

02 Peças de Revólver

01 Canivete

Eles foram presos e levados para a 82ª DP no centro da cidade e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.