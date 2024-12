Entrada do município de Maricá situada no bairro de Inoã - Foto: Arquivo MAIS

Entrada do município de Maricá situada no bairro de InoãFoto: Arquivo MAIS

Publicado 09/12/2024 15:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que a aproximação de uma frente fria influencia as condições do tempo no município.

Nesta segunda-feira (09), o céu varia entre parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas isoladas de chuva com raios durante a tarde e à noite. Os ventos têm intensidade moderada no período da tarde e intensidade de fraca a moderada até a manhã de terça-feira. A temperatura mínima prevista é de 23°C e a máxima de 31°C.

Na terça-feira (10), a passagem de uma frente fria deve gerar novas áreas de instabilidade, associadas à formação de um sistema de baixa pressão no oceano, próximo ao litoral do Estado do Rio de Janeiro. O céu ficará de parcialmente nublado a encoberto, com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento nos períodos da tarde e da noite. Já a temperatura vai variar entre 23°C e 32°C.

Na quarta-feira (11), o sistema de baixa pressão começa a se afastar do litoral do Rio de Janeiro, entretanto ventos úmidos vindos do oceano em direção ao continente manterão o tempo instável, com predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento do dia. A temperatura mínima prevista é de 21°C e a máxima de 25°C.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199 ou pelo WhatsApp (21) 98294-3235.