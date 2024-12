Jogadores do Maricá F.C. - Foto: Paulinne Carvalho | Maricá FC

Jogadores do Maricá F.C.Foto: Paulinne Carvalho | Maricá FC

Publicado 10/12/2024 08:40 | Atualizado 10/12/2024 09:16

Maricá - O Maricá F.C deu hoje o pontapé inicial para aquela que será a temporada mais importante de sua recente história. Fundado em 2017, pela primeira vez o time estará na elite do futebol do Rio de Janeiro e fará sua estreia no cenário nacional, com a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.



Para encarar os desafios do próximo ano, a diretoria liderada pelo presidente Arlen Pereira, também coordenador da equipe de transição do prefeito eleito Washington Quaquá (PT), não mediu esforços e investimentos. Foram sete contratações até agora, além da permanência da comissão técnica e da maioria do elenco que conquistou os títulos da Série A2 do Carioca e da Copa Rio. Para Pereira, o principal reforço foi a manutenção de Reinado, técnico que comandou o time na vitoriosa campanha de 2024.

“A permanência do Reinaldo foi prioridade no nosso planejamento para 2025. Ele foi fundamental no acesso à elite do Carioca e na conquista da Copa Rio. Mantivemos 90% do grupo e ainda reforçamos o elenco. Agora é trabalhar duro para enfrentar os difíceis campeonatos que teremos pela frente. Vamos surpreender muita gente”, prometeu Pereira.

Reinaldo agradeceu a confiança da diretoria e revelou detalhes da programação do time na pré-temporada, que terá uma semana de treinos no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV) da Confederação Brasileira de Vôlei, na vizinha Saquarema. O técnico espera que o bom astral do local, onde as seleções campeãs olímpicas e mundiais da modalidade se concentram, traga sorte também para o Maricá F.C.

“A pré-temporada vai ser fundamental para que os novos jogadores mentalizem a nossa ideia de jogo. Só vamos ter folga no dia de Natal e no Ano Novo. Iremos fazer a última semana de treinamento no CDV de Saquarema. Além da ótima estrutura, é um lugar que traz bons fluídos para as seleções de vôlei. Esperamos que traga para gente também”, completou.

Pela manhã, os 22 jogadores que se reapresentaram passaram por exames laboratoriais e testes cardíacos no hotel alojamento do clube. Na parte da tarde foi realizada a primeira atividade física e técnica no campo do Clube Atlético Bananal.

Reforços da fictícia “Ursal” maricaense

Três dos sete reforços contratados até agora são de países da América do Sul: o centroavante argentino Mathias Roskopf, ex-Boca Júniors, ex-Atlante (MEX) e com passagens por seleções de base do país vizinho; o atacante equatoriano Kevin Mercado, ex-Necaxa (MEX), ex-Universidade Católica (CHI) e com convocações para as seleções juvenis do Equador e o zagueiro uruguaio Felipe Carvalho, que no Brasil atuou pelo Juventude. Felipe e Mercado já estão treinando com o grupo. Roskopf está regularizando sua documentação e chegará nos próximos dias. O equatoriano está feliz com a chance de jogar no Brasil. O atacante espera ter o mesmo sucesso de outros conterrâneos nos gramados brasileiros.

“Jogar no Brasil é uma grande oportunidade para qualquer futebolista. É um pais pentacampeão mundial que ama o futebol. Meus compatriotas Arboleda (São Paulo), Gonzalo Plata (Flamengo) e Enner Valencia (Inter) conquistaram espaço e respeito aqui Espero seguir o mesmo caminho” disse Mercado, que saiu do Aeroporto do Galeão direto para o treino no Bananal.

A origem dos contratados motivou uma brincadeira do presidente Arlen Pereira. “Somos o time de uma cidade governada por um partido da esquerda desde 2009. Agora queremos ter um elenco que represente essa grande irmandade latino-americana chamada Ursal”, brincou Pereira, em alusão à fictícia União das Repúblicas Socialistas da América Latina, organização internacional criada pela imaginação do candidato à presidência Cabo Daciolo em um dos debates nas eleições de 2018.

Elenco do Maricá F.C para a Temporada 2025

Dida – goleiro

Leandro – goleiro

Yuri – goleiro

Magno Nunes – lateral-direito

Sandro Silva – zagueiro

João Victor – zagueiro

Heltton Matheus - zagueiro

Mizael – zagueiro

Felipe Carvalho – zagueiro (Uruguai)

Rafael Carioca – lateral-esquerdo

Matheus Banguelê – volante

Magno Souza - volante

Clayton Bahia - volante

Ramon - volante

João Victor (Bezerro) - volante

Gutemberg – meia

Walber - meia

Hugo Borges – meia-atacante

Sergio – atacante

Denílson Saci – atacante

Clisman - atacante

Matias Roskopf – atacante (Argentina)

Kevin Mercado – atacante (Equador)

*Elenco ainda em formação