Celso Pansera (presidente da Codemar), Vera Lúcia Pio (da Comunidade de Pescadores de Zacarias), prefeito Washington Quaquá, Emilio Izquierdo (CEO do MARAEY) e João Maurício (vice-prefeito de Maricá). - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 24/09/2025 20:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá e o projeto turístico-residencial MARAEY firmam, nesta quarta-feira (24/09), um acordo de intenção para o financiamento das obras de infraestrutura em áreas de interesse público do empreendimento. A parceria prevê investimento de R$ 360 milhões - por meio da Maricá Global Invest (MGI), empresa pública criada pela prefeitura - para a construção de estradas, pavimentação, redes de eletricidade, saneamento e distribuição de água potável.

“O MARAEY é um dos maiores e mais ambiciosos empreendimentos do Brasil. Reúne hotéis de renome internacional, uma universidade de hotelaria, campo de golfe e uma ampla infraestrutura de lazer, tudo isso aliado à preservação ambiental de Maricá. Esse projeto fortalece o papel da nossa cidade como um polo de desenvolvimento sustentável, ao unir crescimento econômico, geração de empregos e respeito ao meio ambiente. São obras que vão transformar a mobilidade urbana, elevar a qualidade de vida da população e consolidar Maricá como uma referência mundial em turismo sustentável”, afirmou o prefeito Washington Quaquá.

A estimativa é de que 8 mil empregos sejam gerados durante a fase de construção e 4,5 mil postos permanentes de trabalho após a conclusão da primeira fase, além de uma arrecadação anual de R$ 485 milhões em impostos.

"O projeto MARAEY já começa a se consolidar como um marco de desenvolvimento para Maricá, com geração de empregos desde a fase inicial das obras até o funcionamento permanente do resort. A Prefeitura está comprometida em garantir que essa transformação também seja social, com cooperação técnica para capacitar moradores da cidade tanto para a construção quanto para as futuras vagas de trabalho no empreendimento", afirma Celso Pansera, presidente da Codemar.

Contrapartidas e sustentabilidade

O acordo, que marca um avanço rumo ao desenvolvimento urbano e social da cidade, também estabelece a doação ao município de cerca de 16 quilômetros de vias de trânsito rápido, fundamentais para a mobilidade urbana. Entre as prioridades estão a ligação viária entre Itaipuaçu e Barra de Maricá, a integração da Comunidade de Zacarias ao centro da cidade (com posterior regularização fundiária das famílias) e o acesso facilitado a praias públicas e áreas turísticas.

“MARAEY vai criar milhares de empregos de qualidade, gerar milhões de reais em impostos e contribuir de forma significativa para as políticas sociais, educacionais e ambientais da região, sendo referência para o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil. Já na fase inicial das obras os maricaenses serão beneficiados com a implantação de novas infraestruturas básicas”, apontou o CEO do empreendimento, Emilio Izquierdo.

Outro ponto de destaque que reforça o caráter sustentável do empreendimento é a criação da maior ciclovia em empreendimentos privados do Brasil, aberta ao público, com 20 quilômetros de extensão, integrada à malha cicloviária da cidade.

"MARAEY foi desenhado por e para Maricá. Este acordo reflete a importância mútua entre o empreendimento e o município, e garante a implementação de MARAEY, permitindo o desenvolvimento sustentável da região. Estamos criando um novo destino turístico de caráter internacional, que contribui para a preservação da Restinga de Maricá como patrimônio natural do município e promove, de forma definitiva, a regularização fundiária da Comunidade de Pescadores de Zacarias. Da mesma forma, a obra viária permitirá a comunicação direta entre os distritos de Itaipuaçu, Centro e Barra, promovendo melhorias estruturais no trânsito”, afirma David Galipienzo, diretor-executivo de MARAEY.

Premiado como melhor projeto de usos públicos do mundo pelo Americas Property Awards (2023-2024), o empreendimento também se consolida como referência em turismo sustentável, com apenas 6,6% da área edificada, a criação da 5ª maior Reserva Particular do Patrimônio Natural de restinga do Brasil e a regeneração de mais de 270 hectares de vegetação nativa. O município ainda contará com o Centro de Referência Ambiental (CRA), em parceria com universidades públicas, voltado para estudos da flora e fauna da região.