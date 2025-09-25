Os empresarios interessados nas opções de crédito devem ir até o SIM de São José do ImbassaíFoto: Divulgação
“A ideia é facilitar acesso ao crédito fornecido pelo Governo Federal. Com essa parceria com a Caixa, a gente consegue desburocratizar o processo para os empreendedores e já chegam na Caixa Econômica com a documentação conferida, verificada. A parceria também facilita a interlocução entre o empresário, o empreendedor e a Caixa Econômica”, explicou a secretária de Gestão Tributária e Fiscal de Maricá, Lawrice Souza.
O empreendedor maricaense que tiver interesse no auxílio da prefeitura no processo de solicitação do crédito da Caixa deve procurar a unidade de Serviços Integrados Municipais (SIM) de São José do Imbassaí (Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, KM 21, esquina com a Av. Elomir Gonçalves da Silva).
Os valores liberados vão depender do score de crédito de cada empresa ou empresário. Os programas são limitados a 30% do faturamento anual e até R$ 150 mil por CNPJ. O limite sobre para 50% do faturamento anual caso se trate de empresas lideradas por mulheres. O Procred alcança empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil e é mais focado em MEIs e microempesas. O Pronampe tem um acesso mais amplo.
