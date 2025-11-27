Dia do Empreendedorismo Feminino: atividades acontecem no Galpão Tecnológico, em Inoã, e promove troca de vivências e oportunidades para as mulheresFoto: Thamyris Mello
Com o tema “Mulheres que sonham grande e fazem acontecer”, o evento oferecerá uma imersão inspiradora, com painéis sobre empreendedorismo, apresentações culturais, workshops, mesas de debate, rodas de conversa, feira e exposições, além de atrações culturais e espaço infantil. Também serão oferecidas capacitações, conexões de negócios e a apresentação de produções locais.
A iniciativa busca promover a troca de vivências e ampliar oportunidades, fortalecendo a economia local e valorizando histórias e práticas que inspiram outras mulheres a empreender com autonomia e segurança.
A secretária de Política e Defesa dos Direitos das Mulheres, Ingrid Caldas, ressaltou a grande oportunidade de reunir empreendedoras maricaenses e debater sobre as experiências no mercado.
“É um evento voltado para toda a família. As mães podem levar seus filhos e aproveitar todas as atividades. Teremos uma grande programação para reunir empreendedoras, futuras empreendedoras e debater sobre experiências, produção local e diversas outras temáticas”, disse
Confira e participe da programação:
9h – Abertura oficial
9h10 – Apresentação cultural
9h30 – Palestra magna: O Poder do Empreendedorismo Feminino na Transformação Social
10h10 – 1º Painel Temático: Mulheres que Fazem Negócios Acontecerem
10h50 – Apresentação de serviços, ideias e negócios com potencial para atrair clientes ou investidores
11h – Painel Temático: Mulheres que Facilitam Negócios
12h – Intervalo gastronômico
13h20 – Retorno – Apresentação cultural: Dança Cigana
13h30 – Workshop: Como Fortalecer sua Marca nas Redes Sociais
13h30 – Mentorias individuais (salas) e mesas de negócios (salão)
14h – Workshop: Finanças Descomplicadas para Empreendedoras
14h – Mentorias individuais (salas) e mesas de negócios (salão)
14h30 – Painel: Equilíbrio entre Carreira, Maternidade e Autocuidado
15h10 – Apresentação de serviços, ideias e negócios com potencial para atrair clientes ou investidores
15h40 – Painel de Coletivos de Mulheres: Unidas Somos Mais Fortes
16h – 2º Painel Temático: Mulheres que Fazem Negócios Acontecerem
17h – Encerramento – Apresentação cultural
