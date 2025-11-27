Dia do Empreendedorismo Feminino: atividades acontecem no Galpão Tecnológico, em Inoã, e promove troca de vivências e oportunidades para as mulheres - Foto: Thamyris Mello

Dia do Empreendedorismo Feminino: atividades acontecem no Galpão Tecnológico, em Inoã, e promove troca de vivências e oportunidades para as mulheresFoto: Thamyris Mello

Publicado 27/11/2025 21:52 | Atualizado 27/11/2025 21:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Política e Defesa dos Direitos das Mulheres, promove nesta sexta-feira (28), das 9h às 17h, no Galpão Tecnológico, em Inoã, uma programação especial em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino.