Caravana da Saúde acontece no Vale da Figueira - Foto: Elsson Campos

Caravana da Saúde acontece no Vale da FigueiraFoto: Elsson Campos

Publicado 15/10/2026 11:21 | Atualizado 15/10/2026 11:22

A Prefeitura de Maricá realiza, nesta quinta e sexta-feira (15 e 16), mais uma edição da Caravana da Saúde , que chega ao bairro Vale da Figueira. A estrutura móvel estará instalada no Campo do Figueirense, com acolhimento à população das 8h às 17h.

O projeto integra as estratégias do município para fortalecer a atenção primária, descentralizando a assistência e aproximando os cuidados essenciais dos moradores que residem mais distantes das Unidades de Saúde da Família (USFs) de referência.

O secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, reforçou a relevância de ampliar o alcance das ações preventivas: “Levar a saúde para além das regiões centrais e estar presente nos bairros é prioridade. Essa ação no Vale da Figueira promove agilidade nos atendimentos e mais qualidade de vida para os moradores”, afirma.

A ação disponibilizará diversos serviços à população, incluindo acolhimento, orientações de saúde, atendimento odontológico, testes rápidos e aferição de pressão arterial. Além disso, serão realizados exames voltados à saúde da mulher, antecipação de consultas previamente agendadas, atendimento a demandas espontâneas e aplicação de vacinas contra a Covid-19, hepatite B e tétano (antitetânica).