Caravana da Saúde acontece no Vale da FigueiraFoto: Elsson Campos
Caravana da Saúde visita o Vale da Figueira nesta quinta e sexta-feira
A ação da prefeitura de Marica, promove cuidado integrado com atualização vacinal, antecipação de consultas e exames preventivos para a população
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Padrasto é acusado de abusar sexualmente de enteada em Maricá
A vítima relatou a polícia que acordou durante a madrugada com o suspeitos passando as mãos em seu corpo
Maricá realiza Feira da Agricultura Familiar no próximo sábado
O evento valoriza a produção local e acontece na Praça Agroecológica de Araçatiba com alimentos frescos, produtos orgânicos e artesanato
Guarda Municipal de Maricá distribui brinquedos no Dia das Crianças
A ação social, foi iniciativa do Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território e levou alegria a crianças de diversos bairros da cidade
Maricá oferece atividades de saúde, cultura e inclusão na Casa Abrigo
Programação de outubro inclui rodas de conversa, ações de conscientização, jogos inclusivos e visita à FLIM
Confira os filmes que serão exibidos no fim de semana no Cine Henfil
A programação reúne produções como comédia, animação infantil e uma estreia nacional
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