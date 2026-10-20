Bike Night dia 27 de outubro - Foto: João Vitor Silva

Bike Night dia 27 de outubroFoto: João Vitor Silva

Publicado 20/10/2026 11:27





A concentração dos participantes acontece a partir das 18h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Do local, o grupo seguirá pela Rua Álvares de Castro até o fim do calçadão de Araçatiba, fazendo o retorno na altura do Deck para voltar à praça.



Os 100 primeiros inscritos receberão a camisa oficial do evento. A entrega será realizada exclusivamente no local e no horário da atividade, mediante validação presencial da inscrição antes da largada.



“O Bike Night é um passeio ciclístico noturno já tradicional na cidade. Conseguimos unir o lazer em família com a prática esportiva em uma das orlas mais bonitas de Maricá. Convido todos a participarem com a gente! É uma experiência muito bacana para todas as idades”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Dias Bittencourt.



Ao término do percurso, no retorno à praça, haverá o sorteio de brindes doados por comerciantes parceiros. Todos os inscritos que tiverem validado a presença no momento da concentração poderão concorrer aos prêmios.

A Prefeitura de Maricá realiza, no dia 27 de outubro(terça-feira), a edição especial Outubro Rosa do “Bike Night” . A iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer é voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, unindo esporte, saúde e mobilização comunitária pelas ruas do Centro e de Araçatiba.A concentração dos participantes acontece a partir das 18h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Do local, o grupo seguirá pela Rua Álvares de Castro até o fim do calçadão de Araçatiba, fazendo o retorno na altura do Deck para voltar à praça.Os 100 primeiros inscritos receberão a camisa oficial do evento. A entrega será realizada exclusivamente no local e no horário da atividade, mediante validação presencial da inscrição antes da largada.“O Bike Night é um passeio ciclístico noturno já tradicional na cidade. Conseguimos unir o lazer em família com a prática esportiva em uma das orlas mais bonitas de Maricá. Convido todos a participarem com a gente! É uma experiência muito bacana para todas as idades”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Dias Bittencourt.Ao término do percurso, no retorno à praça, haverá o sorteio de brindes doados por comerciantes parceiros. Todos os inscritos que tiverem validado a presença no momento da concentração poderão concorrer aos prêmios.

A Prefeitura de Maricá realiza, no dia 27/10 (terça-feira), a edição especial Outubro Rosa do “Bike Night”. A iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer é voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, unindo esporte, saúde e mobilização comunitária pelas ruas do Centro e de Araçatiba.





A concentração dos participantes acontece a partir das 18h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Do local, o grupo seguirá pela Rua Álvares de Castro até o fim do calçadão de Araçatiba, fazendo o retorno na altura do Deck para voltar à praça.





Os 100 primeiros inscritos receberão a camisa oficial do evento. A entrega será realizada exclusivamente no local e no horário da atividade, mediante validação presencial da inscrição antes da largada.





“O Bike Night é um passeio ciclístico noturno já tradicional na cidade. Conseguimos unir o lazer em família com a prática esportiva em uma das orlas mais bonitas de Maricá. Convido todos a participarem com a gente! É uma experiência muito bacana para todas as idades”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Dias Bittencourt.





Ao término do percurso, no retorno à praça, haverá o sorteio de brindes doados por comerciantes parceiros. Todos os inscritos que tiverem validado a presença no momento da concentração poderão concorrer aos prêmios.



