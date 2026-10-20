Bike Night dia 27 de outubroFoto: João Vitor Silva
A concentração dos participantes acontece a partir das 18h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Do local, o grupo seguirá pela Rua Álvares de Castro até o fim do calçadão de Araçatiba, fazendo o retorno na altura do Deck para voltar à praça.
Os 100 primeiros inscritos receberão a camisa oficial do evento. A entrega será realizada exclusivamente no local e no horário da atividade, mediante validação presencial da inscrição antes da largada.
“O Bike Night é um passeio ciclístico noturno já tradicional na cidade. Conseguimos unir o lazer em família com a prática esportiva em uma das orlas mais bonitas de Maricá. Convido todos a participarem com a gente! É uma experiência muito bacana para todas as idades”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Dias Bittencourt.
Ao término do percurso, no retorno à praça, haverá o sorteio de brindes doados por comerciantes parceiros. Todos os inscritos que tiverem validado a presença no momento da concentração poderão concorrer aos prêmios.
A Prefeitura de Maricá realiza, no dia 27/10 (terça-feira), a edição especial Outubro Rosa do “Bike Night”. A iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer é voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, unindo esporte, saúde e mobilização comunitária pelas ruas do Centro e de Araçatiba.
A concentração dos participantes acontece a partir das 18h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Do local, o grupo seguirá pela Rua Álvares de Castro até o fim do calçadão de Araçatiba, fazendo o retorno na altura do Deck para voltar à praça.
Os 100 primeiros inscritos receberão a camisa oficial do evento. A entrega será realizada exclusivamente no local e no horário da atividade, mediante validação presencial da inscrição antes da largada.
“O Bike Night é um passeio ciclístico noturno já tradicional na cidade. Conseguimos unir o lazer em família com a prática esportiva em uma das orlas mais bonitas de Maricá. Convido todos a participarem com a gente! É uma experiência muito bacana para todas as idades”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Dias Bittencourt.
Ao término do percurso, no retorno à praça, haverá o sorteio de brindes doados por comerciantes parceiros. Todos os inscritos que tiverem validado a presença no momento da concentração poderão concorrer aos prêmios.
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