Dupla presa, adolescente apreendido e quantidade de drogas apreendidas na ação da Polícia Civil - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Dupla presa, adolescente apreendido e quantidade de drogas apreendidas na ação da Polícia CivilFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 16/10/2026 14:13

Dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (16), na Comunidade da Linha, no bairro de São José de Imbassaí . A ação, realizada por agentes da 82ª DP (Centro de Maricá), teve como foco o combate ao tráfico de drogas na região e resultou na apreensão de 741 unidades de substâncias entorpecentes.

Os presos foram identificados como Ruan Ferreira Pires de Azevedo, conhecido como “Pretinho”, de 22 anos, e Pablo Henrique dos Santos Pereira, de 21, apelidado de “B”. Segundo a investigação, os dois seriam responsáveis pela venda direta das drogas no local. O adolescente, por sua vez, é apontado como responsável por atuar como “radinho”, função de alertar os traficantes sobre a presença de policiais.

Adolescente foi encontrado na entrada da comunidade

De acordo com a Polícia Civil, as equipes montaram um cerco por volta das 8h, utilizando acessos pela Rua Anchieta e pela Rodovia Amaral Peixoto. Logo na entrada da comunidade, os agentes abordaram o adolescente e apreenderam um radiocomunicador em funcionamento.

Na sequência, os policiais avançaram até um ponto de venda de drogas, onde localizaram os dois suspeitos adultos.

Durante a operação, foram apreendidos 337 pinos de cocaína, 290 pedras de crack, 53 papelotes de maconha, 37 frascos de uma substância conhecida como “Ice” e 24 unidades apresentadas como LSD.

Os agentes também recolheram quatro radiocomunicadores, um celular, R$ 74 em espécie e uma anotação com uma chave Pix.

Investigação aponta possível ligação financeira

Segundo a 82ª DP, as embalagens dos entorpecentes tinham inscrições relacionadas à Favela da Linha, ao Comando Vermelho (CV) e à expressão “Complexo das Maldivas”, além dos preços de comercialização das substâncias.

Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi a localização de uma chave Pix que, conforme a polícia, estaria vinculada ao mesmo titular identificado em uma operação realizada pela delegacia na comunidade na quinta-feira (15). A informação levantou a suspeita de uma possível conexão financeira entre os pontos de venda de drogas investigados.

Comunidade é alvo de operações consecutivas

Esta foi a segunda ação consecutiva da 82ª DP na Favela da Linha. Segundo a Polícia Civil, a comunidade é apontada como área de atuação do Comando Vermelho e estaria sob influência de Marcos Vinícius Dias Laurindo, conhecido como “Lobo Mau”, que se encontra preso no Complexo de Gericinó.

Informações do setor de inteligência da delegacia indicam que, mesmo custodiado, ele teria determinado a expulsão de empresas prestadoras de serviços de internet da região. A suspeita é investigada pela polícia.

Os dois adultos foram levados para a 82ª DP, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O adolescente foi apresentado à autoridade policial para as medidas previstas em lei.