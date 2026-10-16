Dupla presa, adolescente apreendido e quantidade de drogas apreendidas na ação da Polícia CivilFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
Dupla é presa e adolescente é apreendido na Comunidade da Linha, em Maricá
Ação da 82ª DP foi realizada pelo segundo dia consecutivo na comunidade; agentes apreenderam 741 unidades de drogas, radiocomunicadores e uma anotação com chave Pix
Dupla é presa e adolescente é apreendido na Comunidade da Linha, em Maricá
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Maricá asfalta e faz novas calçadas no Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu
Obras incluem pavimentação, drenagem e acessibilidade, com previsão de melhorar o escoamento da água da chuva e a circulação de moradores
Caravana da Saúde visita o Vale da Figueira nesta quinta e sexta-feira
A ação da prefeitura de Marica, promove cuidado integrado com atualização vacinal, antecipação de consultas e exames preventivos para a população
Padrasto é acusado de abusar sexualmente de enteada em Maricá
A vítima relatou a polícia que acordou durante a madrugada com o suspeitos passando as mãos em seu corpo
Maricá realiza Feira da Agricultura Familiar no próximo sábado
O evento valoriza a produção local e acontece na Praça Agroecológica de Araçatiba com alimentos frescos, produtos orgânicos e artesanato
Guarda Municipal de Maricá distribui brinquedos no Dia das Crianças
A ação social, foi iniciativa do Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território e levou alegria a crianças de diversos bairros da cidade
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