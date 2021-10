Vacinação em Mesquita - Divulgação

Vacinação em MesquitaDivulgação

Publicado 01/10/2021 16:00

Em Mesquita , aestá liberada para. Além do grupo, imunossuprimidos que têm a partir de 18 anos e cuja última dose de vacina foi aplicada há mais de 28 dias também podem receber o imunizante. As clínicas da família São José e Jacutinga e o Drive-thru do Paço Municipal aplicam as vacinas, neste sábado, com senhas distribuídas até 11h.