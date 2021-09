UPA de Edson Passos, em Mesquita - Reprodução

Publicado 29/09/2021 21:25 | Atualizado 29/09/2021 21:55

moradora de Mesquita, na Baixada Fluminense, publicou nas redes sociais um vídeo gravado na última segunda-feira, dia 27, na UPA de Edson Passos, que presencia o flagrante de mau atendimento, além de suspeitar que o médico pediatra do plantão estaria dormindo em horário de serviço.

De acordo com os relatos, a moradora estava com sua filha de 3 anos tendo crise de asma e chegou ao local por volta das 18h30. Após 40 minutos de espera, a mesquitense recebeu a informação de que a emergência estava sem o pediatra.



Ainda segundo a vítima, por já ter trabalhado como técnica de enfermagem em emergências públicas, começou a indagar as funcionárias sobre a falta de prestação do serviço: “Não é de agora que o atendimento em Edson Passos está assim. Quando eu ameacei a chamar a polícia, rapidamente o pediatra do plantão apareceu com cara de quem estava dormido”.



A filha da moradora foi atendida sob xingamentos e relatos do próprio medico de que estava com pagamento atrasado: “Ele veio justificar a não presença dele no plantão, por estar com o pagamento atrasado. Eu tenho bastante conhecimento e sei dos meus direitos como cidadã pela lei SUS de saúde e direitos de todos”.



Por fim, após muita confusão na Unidade de Pronto Atendimento, a filha da mesquitense foi atendida e liberada. Ainda segundo ela, depois que gritou e reclamou, os funcionários retornaram com o atendimento habitual.



”A população não tem culpa se os médicos estão sem pagamento. Nós merecemos atendimento de qualidade. Profissionais, tenham amor a sua profissão. A Saúde de Mesquita está indo de mal a pior”, relatou a moradora indignada.

