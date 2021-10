Indignada, moradora critica a falta de profissionais na UPA de Edson Passos, em Mesquita - Reprodução

Publicado 05/10/2021 22:08 | Atualizado 05/10/2021 22:28

UPA de Edson Passos, em enfrenta graves problemas no atendimento e prestação de serviços. Moradores que chegam a UPA na esperança de atendimento médico relatam que a unidade está sem profissionais de diversas especialidades e com os poucos que estão de plantão, o tempo de espera por atendimento chega a quase cinco horas.

“A UPA de Edson Passos está um absurdo, só temos um médico pra atender idosos e crianças. Estou aqui com o meu filho que está com febre, e a mulher nos repassou que só seremos atendidos daqui a três horas. Isso é inadmissível, uma vergonha”, relatou a moradora em vídeo enviado para a página Mesquita informe.



Na última semana, outra moradora já havia alertado o Dia Mesquita sobre estes problemas. Segundo ela, os funcionários estavam atendendo aos pacientes de forma desrespeitosa, além de suspeitar que o médico pediatra do plantão estaria dormindo em horário de serviço.



“Não é de agora que o atendimento em Edson Passos está assim. Quando eu ameacei a chamar a polícia, rapidamente o pediatra do plantão apareceu com cara de quem estava dormindo”, disse.



De acordo com a Mesquitense Ana Laura, um segurança que estava na porta da UPA de Edson Passos que avisava sobre a falta dos profissionais devido a suposta falta de pagamentos: ” Moradores de Mesquita estão sem nenhum tipo de atendimento médico, tendo que se deslocar com suas crianças e familiares enfermos para outros municípios”, avisou.



Por fim, reforçando os relatos apresentados, o morador Paulo Campos Garcia comentou que essa é a realidade do desprezo do prefeito com o atendimento médico de emergência no município.

