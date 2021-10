Um simulacro de pistola, uma mochila com objetos roubados, quatro telefones e a motocicleta foram apreendidos na ação - Reprodução

Publicado 02/10/2021 16:00

Policiais militares do 20º BPM, impedir o roubo de uma moto e, consequentemente, prender os criminosos envolvidos. A abordagem aconteceu no bairro da Chatuba, onde um dos assaltantes foi preso e a motocicleta roubada foi recuperada.

De acordo com as informações do Batalhão, após os agentes receberam as informações via rádio, foi realizado um cerco tático para abordagem dos criminosos. Na captura, um dos suspeitos conseguiu fugir. A PM reforça que não houve confronto ou troca de tiros.



Durante a ação, um simulacro de pistola, uma mochila com objetos roubados, quatro telefones e a motocicleta foram apreendidos.



Por fim, o preso foi encaminhado a 54ª DP, em Belford Roxo, onde os pertences encontrados foram entregues à vítima.

