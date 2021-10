Mesquita inicia Campanha de Multivacinação para crianças e jovens - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mesquita inicia Campanha de Multivacinação para crianças e jovensMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 04/10/2021 17:57 | Atualizado 04/10/2021 17:58

Crianças e adolescentes menores de 15 anos serão estimulados a atualizar a caderneta de vacinação durante o mês de outubro, em Campanha Nacional de Multivacinação, do Ministério da Saúde, com o objetivo de aumentar as coberturas vacinais e diminuir a incidência de doenças imunopreveníveis.

Até o dia 29 de outubro, acontece na cidade a Campanha Nacional de Multivacinação, do Ministério da Saúde, com o objetivo de aumentar as coberturas vacinais e diminuir a incidência de doenças imunopreveníveis.

Entre algumas das vacinas disponibilizadas estão a BCG, que atua na prevenção da tuberculose pulmonar, a Tríplice Viral, que previne contra sarampo, caxumba e rubéola, Febre Amarela, Hepatite B, Hepatite A, Varicela, entre outras.



Para receber as vacinas, o jovem deverá se dirigir as unidades de Atenção Básica de Saúde de Mesquita, exceto naquelas que aplicam a vacina contra a covid-19, as Clínicas da Família São José e Jacutinga, assim como o Centro Municipal de Saúde Paraná, com um responsável.



Veja os locais de aplicação da Campanha de Multivacinação em Mesquita:



Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Avenida Brasil s/nº, Coreia. Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, de 8h ao meio-dia.



UBS Vila Norma / EACS – Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma. Segunda a sexta, das 8h às 17h.



Clínica da Família Edson Passos – Avenida Castelo Banco s/nº, Edson Passos. Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, de 8h ao meio-dia.



Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita 316, Cosmorama. Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, de 8h ao meio-dia.



ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda 190, Rocha Sobrinho. Segunda a sexta, das 8h às 17h.



Clínica da Família Walter Borges – Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba. Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, de 8h ao meio-dia.



UBS Banco de Areia / ESF – Rua Bicuiba 418, Banco de Areia. Segunda a sexta, das 8h às 17h.



Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba. Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, de 8h ao meio-dia.



Clínica da Família Juscelino – Rua Getúlio de Moura 3.120, Juscelino. Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, de 8h ao meio-dia.





