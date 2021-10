Na ação, uma pistola foi apreendida - Divulgação

Publicado 18/10/2021 18:42

Policiais Militares do 20º BPM, em ação conjunta com o PROEIS Mesquita, prenderam dois criminosos que estavam em um veículo roubado, tentando fugir de uma abordagem policial. Na ação, uma pistola foi apreendida.

Segundo detalhes da fuga, os criminosos seguiram em contramão pela Av. Getúlio de Moura, porém, na altura da Rua Ernesto Cardoso, o automóvel colidiu com outros dois veículos, encerrando a perseguição. A equipe policial reforçou que eles estavam em alta velocidade. No percurso, os criminosos atropelaram um menor de idade no bairro de Édson Passos.

Após registro de ocorrência, ficou constatado que um dos indivíduos possui anotações criminais por roubo e receptação.

Os acusados, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia.