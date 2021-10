Rua Machado no Bairro Banco de Areia, em Mesquita - Reprodução/ Maps

Publicado 13/10/2021 21:34 | Atualizado 13/10/2021 21:45

No segundo maior bairro de Mesquita, o Banco de Areia, aguardar os serviços públicos se tornou um hábito comum para os moradores. Alguns deles enviaram para nossa redação uma relação de serviços que deveriam ser comuns a todos. Área de esportes para as crianças, pavimentação asfáltica e iluminação pública são alguns dos serviços mencionados.



“Aqui em Mesquita, todos os bairros tem o seu vereador que auxilia nos serviços em benéfico da população. No meu bairro, que é o Banco de Areia, o segundo maior de Mesquita, tem até sim um vereador, mas não faz nada aqui. É uma vergonha a gente ter uma população tão grande e não ter uma área de esportes para as crianças e ruas iluminadas e asfaltas, por exemplo”, argumentou o morador Renan Nascimento.



O mesquitense ainda acrescentou que a não realização dos serviços não é por falta de espaço, tendo em vista que a ideia já foi mencionada a um agente da Secretaria de Esportes de Mesquita e, até o momento, não houve avanços nos pedidos.



“Banco de areia é vergonhoso quando olhamos para políticos. O representante manda pintar um meio-fio e os postes da rua e acha que está fazendo muito. Ainda tem gente que vota nestes que não agregam em nada no bairro, a não ser jantar um dinheirinho fácil do povo”, disse outro morador, Vinicius Simeão.



Os serviços apresentados e que serão questionados e repassados às autoridades, possuem tamanha importância no momento em que olhamos para a localização estratégica do bairro. O Banco de Areia faz limite com os bairros Jacutinga, Santo Elias, Industrial, Rocha Sobrinho, Vila Emil, Cruzeiro do Sul e Vila Norma, além de estar situado às margens da Via Light, importante via da baixada fluminense.