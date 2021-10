Esse desempenho é o segundo resultado negativo da região no ano de 2021 - Reprodução

Esse desempenho é o segundo resultado negativo da região no ano de 2021Reprodução

Conforme os últimos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o saldo negativo de empregos de Mesquita só não é menor do que Duque de Caxias (-2.434). Esse desempenho é o segundo resultado negativo da região no ano de 2021.



Em contrapartida, o estado do Rio já recuperou 90% dos postos de trabalho perdidos nos primeiros meses de pandemia. Entre março e julho do ano passado, foram fechadas 191.150 vagas de emprego com carteira assinada e de agosto de 2020 a agosto de 2021 foram abertas 171.699.“Estamos vendo o emprego formal no estado do Rio se recuperar de forma consistente e as contratações acelerarem nos últimos meses. A expectativa da Firjan é que, na próxima divulgação, a perda de vagas com carteira assinada da pandemia seja zerada. E não é algo pontual, neste ano foram criadas vagas em todos grandes setores e na grande maioria dos municípios fluminenses”, avalia o presidente em exercício da Firjan, Luiz Césio Caetano.Para acompanhar estes e outros números relacionados ao saldo de empregos formais disponibilizados no Caged, a plataforma Retratos Regionais pode ser acessada através deste link: https://bit.ly/2WunK6l