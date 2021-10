Com ele, a equipe encontrou farto material entorpecente, uma pistola e um rádio transmissor - Divulgação/ 20º BPM

Publicado 07/10/2021 15:08

Agentes do 20º BPM foram atacados por criminosos que efetuaram disparos de armas de fogo contra a equipe. O confronto ocorreu durante patrulhamento dos policiais na Rua Coelho da Rocha, altura da Rua Riachuelo, no Centro de Mesquita. Um indivíduo, que não teve a identidade revelada, foi baleado e veio a óbito.

De acordo com as informações, a equipe revidou os disparos devido a injusta agressão. O homem chegou a ser socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), mas não resistiu aos ferimentos.



Com ele, a equipe encontrou farto material entorpecente, uma pistola e um rádio transmissor.

