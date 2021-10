Com o preso, foram apreendidos uma motocicleta e um aparelho de telefone celular - Divulgação/ PM

Publicado 06/10/2021 19:09 | Atualizado 06/10/2021 19:09

Após receberem informações de que dois indivíduos estavam praticando uma série de roubos pelas ruas de Mesquita, Policiais Militares do 20º BPM realizaram buscas pela cidade e, no início desta semana, conseguiram prender um dos acusados.



De acordo com informações do Batalhão, o homem estava em uma motocicleta na rua Lídia, na Chatuba, quando foi preso. Com ele foi apreendido um aparelho de telefone celular.