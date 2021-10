Cerca de 1.787 vagas de emprego estão disponíveis no estado do Rio - Reprodução/ Internet

Publicado 13/10/2021 17:13

Nesta quinta e sexta-feira, dias 14 e 15, acontece o processo seletivo para o preenchimento das 646 vagas de emprego abertas para Agentes de Saneamento e Líderes de Campo que atuarão no Programa Vem com a Gente da Águas do Rio. A pré-seleção dos candidatos será realizada em Mesquita.





Para participar, os interessados devem, inicialmente, se cadastrar pelo link https://forms.gle/tdGmqBJZ2z53542S7 e comparecer na Av. Nilo Peçanha, 102, em Rocha Sobrinho, a partir das 8h, nos dias informados.

A Concessionária ressalta para quem não tiver acesso à internet, que compareça ao local com os documentos originais de identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, título de eleitor, cartão do PIS ou cartão cidadão, certificado de reservista, certidão de casamento ou de união estável (se for casado), certidão de nascimento e caderneta de vacinação dos filhos.



Os selecionados irão atuar em Mesquita, Nilópolis, Japeri, Queimados e Nova Iguaçu, cidades que passarão a ser atendidas pela concessionária na Baixada Fluminense, a partir do início de sua operação.

