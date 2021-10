Em Mesquita, a vacinação contra a covid-19 acontece em três postos, para primeira, segunda e terceira dose, das 8h às 16h - Divulgação/ PMM

Em Mesquita, a vacinação contra a covid-19 acontece em três postos, para primeira, segunda e terceira dose, das 8h às 16hDivulgação/ PMM

Publicado 12/10/2021 19:59 | Atualizado 12/10/2021 20:11

Em Mesquita, na Baixada Fluminense, a vacinação com a dose de reforço contra a covid-19 está liberada para idosos a partir de 60 anos e profissionais da saúde com 30 anos ou mais, nesta quarta-feira (13). O atendimento acontece nas clínicas da família São José e Jacutinga e no Centro de Vigilância em Saúde Paraná, das 8h às 16h, com senhas distribuídas até 15h.



Além destes grupos, imunossuprimidos que têm a partir de 18 anos e cuja última dose de vacina foi aplicada há mais de 28 dias também podem receber o imunizante.



No momento da vacinação, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além dos documentos comprobatórios, como laudo médico ou cartão de gratuidade de transporte público, por exemplo.



Postos de vacinação contra covid-19 em Mesquita:



- Centro de Vigilância em Saúde Paraná.



- Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº.



- Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha.