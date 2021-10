Motocicleta apreendida pelo 20° BPM - Reprodução

Motocicleta apreendida pelo 20° BPMReprodução

Publicado 19/10/2021 14:53

Um homem foi preso em flagrante no bairro de Edson Passos, em Mesquita, por conduzir uma motocicleta roubada. Na abordagem, os Policiais Miliares do 20º BPM constataram que a moto estava sem placa, com chassi suprimido, impossibilitando a identificação.

Segundo o Batalhão, o acusado, que já tinha passagem pela polícia, foi abordado durante uma operação para apreender veículos com irregularidades, em um posto de gasolina.

Ainda segundo os agentes, o indivíduo, que não teve a identidade revelada, não estava em posse do documento da motocicleta, nem o pessoal.

Por fim, o homem foi encaminhado à delegacia e a motocicleta permaneceu apreendida.