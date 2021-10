A águia foi encontrada no 20º Batalhão da Polícia Militar - Divulgação

A águia foi encontrada no 20º Batalhão da Polícia Militar Divulgação

Publicado 25/10/2021 19:29

Na última semana, o Grupamento Tático Ambiental (GTAM) realizou dois resgates no munícipio de Mesquita, uma águia encontrada no 20º Batalhão da Polícia Militar e uma garça avistada no rio Dona Eugênia, na Vila Emil.



Segundo as informações, ambos os animais foram acolhidos e encaminhados ao CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, localizado em Seropédica, para receberam o tratamento adequado.



“O resgate da águia foi solicitado pela PMERJ. Como estava com as asas quebradas, o animal precisou receber cuidados especiais da equipe do GTAM”, explicou o subsecretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, Wanderley Fordiani.

Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama Divulgação

Ocorrências



Em Mesquita, as solicitações de resgate podem ser feitas à Guarda Civil Municipal de duas formas: pelo número (21) 3589-8174, que realiza atendimento 24 horas, ou então pelo Colab.

Leia também: Mesquita antecipa segunda dose da Pfizer para todos os públicos