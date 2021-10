Todo o material roubado foi recuperado pela PM - Divulgação/ PM

Todo o material roubado foi recuperado pela PMDivulgação/ PM

Publicado 21/10/2021 20:42

Policias Militares do 20º BPM, com o auxílio de rastreamento celular, conseguiram prender um criminoso que estava escondido em uma residência na Rua Bicuíba, bairro Banco de Areia, em Mesquita, após praticar roubo na região. O homem foi capturado com todos os pertences da vítima.



Segundo a PM, o assalto foi realizado na rua Ana Peixoto. O rastreador do telefone celular da vítima ajudou a equipe a capturar o assaltante.



Na residência, o homem confessou o roubo e entregou todo o material roubado.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada a 53ªDP, onde a vítima reconheceu o acusado como autor do crime.



O Batalhão de Mesquita solicita a colaboração da população com a segurança do município, ligando pro disque denúncia: (21) 2253-1177 ou ligue 190.

Leia também: Mesquitense de 9 anos cai em bueiro quebrado e fica sem atendimento na UPA de Edson Passos